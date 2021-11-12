Жительница Алматы пожаловалась на новые правила для пешеходов на улице Гагарина

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Жительница Алматы заявила, что новые правила движения для пешеходов по проспекту Гагарина, сделаны "не для людей", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Пользовательница Facebook Ольга Малышева обратилась к акиму Алматы Бакытжану Сагинтаеву и акиму Алмалинского района Ержану Сейтенову.

Она написала, что уже видела посты о запрещающих знаках для пешеходов на аллее на проспекту Гагарина, и решила посчитать их количество самостоятельно. По итогу, как указала Малышева, дорогу по самой аллее сейчас нельзя переходить нигде, знаки стоят на каждом перекрестке, кроме улицы Курмангазы: на Шевченко, Жамбыла и Карасай батыра.

"Это узкие односторонние улицы, зачем там знак? Зачем превращать пешеходную зону в "лабиринт Минотавра" и заставлять людей на маршруте чуть больше километра переходить девять светофоров?" - задалась вопросом автор поста.

Далее она рассказала о том, что в Бостандыкском районе, которому досталась меньшая часть этой аллеи, всего два перекрестка: с улицей Сатпаева и улицей Мынбаева. При этом, Малышева признала, что Сатпаева действительно широкая и перейти ее можно только по светофору.

"Так вот, на Мынбаева есть зебра. А у нас есть шесть запрещающих знаков, которые все равно все игнорируют. Или они (установлены - прим. ред.) специально, чтобы штрафы собрать? С детей, пенсионеров и мамок с колясками, которые тут в любое время дня и года гуляют?

У меня, вообще, претензия к акимату Алмалинского района и невыгодное сравнение с Бостандыкским еще с лета. Когда была жара, границу районов можно было видеть на той же аллее на Гагарина: выше Абая там было зелено, ухоженно, а ниже - выжженная пустыня" - возмутилась автор поста.

В конце публикации Малышева призвала власти города убрать пешеходные знаки.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу ДП города Алматы за комментарием касательно поста Малышевой.

В полиции в ответ заявили о том, что считают установку пешеходных переходов посередине перекрестов неприемлемой.

Как рассказал глава Управления административной полиции (УАП) ДП Алматы Нурлан Аманбек, по требованиям госстандартов знаки "Пешеходный переход" должны применяться для обозначения мест, выделенных для организованного перехода пешеходов через проезжую часть.

"На основании этого вопрос организации нерегулируемого пешеходного перехода в границах светофорного объекта, расположенного на пересечении проспекта Гагарина и улицы Карасай батыра, считаем неприемлемым", - рассказали в УАП.

Кроме того, в ведомстве дополнили, что, согласно Правилам дорожного движения, в местах, где движение регулируется, пешеходы руководствуются сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при их отсутствии - транспортного светофора.

"На основании изложенного с целью безопасного перехода проезжих частей на пересечении проспекта Гагарина с улицей Карасай батыра Управление административной полиции рекомендует соблюдать требования ПДД и руководствоваться сигналами светофора", - резюмировали в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941932-zhitelnitsa-almaty-pozhalovalas-na-novye-pravila-dlya-peshehodov-na-ulitse-gagarina/