Будут ли вводиться ограничения на новогодние мероприятия в Алматы, рассказал Бекшин

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Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, будут ли сохраняться ограничения на новогодние мероприятия в Алматы, передает NUR.KZ.

По его словам, на сегодня имеющиеся ограничения будут сохраняться, в дальнейшем все будет зависеть от ситуации, которая будет складываться в декабре.

"Сейчас мы находимся на нижнем плато, уровень заболеваемости высок - около 100-200 случаев ежедневно. И если заболеваемость не будет снижаться, а темпы вакцинации - расти, не будут выполняться ограничения, то ограничительные мероприятия сниматься не будут.

Пока все будет в том режиме, который сейчас установлен постановлением главного санврача для регионов, которые находятся в "желтой" зоне", - сообщил Бекшин.

Он подчеркнул, что региональные санврачи не могут смягчать условия ограничений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941926-budut-li-vvoditsya-ogranicheniya-na-novogodnie-meropriyatiya-v-almaty-rasskazal-bekshin/