Отмечавших день рождения подростков доставили в полицию за нарушение тишины в Нур-Султане

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Подростков, которые шумно праздновали день рождения своего друга, доставили в управление полиции в Нур-Султане. В отношении несовершеннолетних астанчан начали административное производство, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

В 2 часа ночи в дежурную часть УП района "Сарыарка" поступило сообщение от местного жителя, который пожаловался на шум. По словам обратившегося, возле дома по проспекту Республики шумели молодые люди.

На место выехали стражи порядка. Всех участников инцидента доставили в УП для выяснения обстоятельств.

Как оказалось, 7 подростков в возрасте 16-17 лет арендовали квартиру и отмечали в ней день рождения своего товарища. Затем молодежь вышла ночью на улицу и начала шуметь, нарушая покой граждан.

В полицию также пригласили законных представителей подростков. Была проведена профилактическая беседа.

За допущение нахождения детей в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей они были привлечены к административной ответственности. Кроме того, в отношении подростков возбуждено административное производство за нарушение тишины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941815-otmechavshih-den-rozhdeniya-podrostkov-dostavili-v-politsiyu-za-narushenie-tishiny-v-nur-sultane/