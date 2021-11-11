Сотни медиков и пациентов не смогли попасть в поликлинику в Шымкенте

Кадры из видео. Источник: КТК

В Шымкенте в одной из поликлиник сегодня разгорелся скандал - медиков и пациентов не пустили в медицинское учреждение из-за новых владельцев, передает КТК.

С утра возле шымкентской поликлиники собрались сотни людей, вот только получить положенные медицинские услуги они не смогли. На территорию здания их не пустила охрана.

"Канша можно переносить этих бедных врачей? Мы не успеваем привыкать. Я инвалид, с этой палкой пока хожу, пока найду. Сколько можно так делать? Издевательство над врачами, издевательство. Не знают, какие они кабинеты, бишаралар", - возмущается жительница Шымкента Салима Абдуллина.

В здание не смогли попасть не только пациенты, но и медики.

Отмечается, что за пять лет поликлиника меняла свое местоположение уже три раза. На сегодняшний день сюда прикреплено 60 тыс. человек.

По словам главы управления здравоохранения Шымкента Бакытжана Позилова, здание второй поликлиники отдали в доверительное управление частному лицу, именно из-за этого возникло недоразумение.

"Городская поликлиника №2 – она раньше находилась по улице Абая в старом здании. Было очень старое здание, без оборудования, без ничего. Поэтому мы выставили 17 условий по улучшению данной поликлиники и подали на доверительное управление – и выиграла другая компания. Да, частники. Было недоразумение, буквально на 10-15 минут со стороны арендодателя", - заявил Бакытжан Позилов.

Чиновники пообещали разобраться во всем в ближайшее время.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941794-sotni-medikov-i-patsientov-v-shymkente-ne-smogli-popast-v-polikliniku/