Казахстанцев могут начать наказывать за выезд из города в непогоду в зимнее время

Иллюстративное фото: ДЧС ВКО

В Казахстане рассматривают вопрос о привлечении к административной ответственности граждан, выезжающих из города в непогоду в зимнее время, передает МИА "Казинформ".

По словам главы Управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций столичного ДЧС Эльдора Райымбекова, в настоящее время спасатели совместно с АО "НК "Казавтожол" и ТОО "Казахавтодор" рассматривают возможность привлечения к ответственности казахстанцев, выезжающих из города в зимнее время, при этом игнорируя оповещения о неблагоприятных погодных условиях от ЧС и полиции.

"То есть, работники дорожной службы будут сообщать о владельцах автомашин, выехавших в метельные дни, далее стражи порядка будут привлекать таких граждан к административной ответственности. Здесь главный вопрос – безопасность людей", – заявил он.

По словам Райымбекова, законодательством такая ответственность предусмотрена – выезд в непогоду является нарушением правил дорожного движения, соответственно, нарушителей могут начать наказывать. Отметим, что это будет касаться только тех водителей, которые попытаются объехать блокпосты окольными путями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941788-kazahstantsev-mogut-nachat-nakazyvat-za-vyezd-iz-goroda-v-nepogodu-v-zimnee-vremya/