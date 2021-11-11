В Нур-Султане с 15 ноября ТРЦ смогут посещать только граждане с "зеленым" статусом

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Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова подписала постановление об усилении ограничительных и карантинных мер в городе, документ опубликован на официальном сайте столичного акимата.

"Обеспечить организацию работы торгово-развлекательных центров при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни в штатном режиме при условии наличия у сотрудников и посетителей безопасного «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, переболевших в течение последних 3 месяцев, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания)", - говорится в документе.

Настоящее постановление вступает в силу с 15 ноября 2021 года, таким образом с понедельника в ТРЦ Нур-Султана перестанут пускать жителей и гостей столицы с "синим" статусом в системе Ashyq.

Напомним, в минувшее воскресенье акимат Нур-Султана сообщил, что с 8 ноября в торгово-развлекательные центры и в будни, и в выходные смогут попасть только граждане с "зеленым" статусом в Ashyq. Однако позже нововведение решили отменить, точнее отложить, поскольку документ не был согласован с главным санврачом столицы. Теперь же, судя по всему, договоренность достигнута.

Между тем в Алматы такие меры вводить не планируется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941783-v-nur-sultane-s-15-noyabrya-trts-smogut-poseschat-tolko-grazhdane-s-zelenym-statusom/