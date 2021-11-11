"Это как обвинить петуха в том, что он несет яйца": адвокат заявил об абсурдности обвинения против Биртанова

Елжан Биртанов на онлайн-заседании суда. Скриншот: NUR.KZ

Сегодня в Нур-Султане в девятый раз рассматривают продление домашнего ареста в отношении бывшего министра Елжана Биртанова, пока он знакомится с результатами расследования по его делу – адвокат Биртанова заявил об абсурдности обвинения против экс-министра, передает корреспондент NUR.KZ.

На каждом судебном заседании адвокаты Биртанова заявляют, что обвинения в отношении него абсурдны, а постоянное продление домашнего ареста не обосновано.

Адвокат Дмитрий Куряченко попросил судью «прекратить издевательство» над Биртановым и над законом – также он заявил, что у Биртанова не было полномочий на приемку платформы системы здравоохранения, при этом его обвиняют в превышении этих полномочий.

«Во всех прилагаемых актах приема-передачи нет Биртанова, платформу принимали по актам Цой и Абишев, согласно полномочиям вице-министра. Среди полномочий министра Биртанова отсутствуют полномочия на приемку каких-либо работ или услуг. Биртанов не мог злоупотреблять полномочиями, которых у него не было.

Представьте, чтобы петуха обвинили в том, что он яйца несет, потому что он сидит рядом с курицей. Такой какой-то абсурд получается», - заявил защитник.

Напомним, что ранее в АФМ объяснили, почему не комментируют дело экс-министра Биртанова.

Также в АФМ ответили на обвинения о затягивании дела экс-министра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941740-eto-kak-obvinit-petuha-v-tom-chto-on-neset-yaytsa-advokat-zayavil-ob-absurdnosti-obvineniya-protiv-birtanova/