25-летний парень пропал в Акмолинской области

Валерий Эпов. Фото: instagram.com/aqmola_pd

9 ноября к стражам порядка обратилась 32-летняя жительница Зеренды и попросила оказать помощь в поисках ее 25-летнего сожителя Валерия Эпова. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции Акмолинской области в Instagram.

Молодая женщина рассказала, что ее гражданский муж примерно в 20 часов вечера 7 ноября вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Валерий Эпов в день исчезновения был одет в зимнюю темно-синюю куртку, черную шапку, черные кроссовки и серое трико. При себе у него был небольшой черный рюкзак и сотовый телефон.

Приметы: рост - 168 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, носит бороду. Имеет татуировки на спине "Спаси и сохрани", на предплечье левой руки - "Freedom".

Стражи порядка в настоящее время устанавливают местонахождение пропавшего.

"При получении какой-либо информации просим сообщить по телефонам: 8(7162) 29-10-67, 29-10-68, 29-11-22, 8 701 465 66 55, 8(7162) 29-10-07, 29-10-08 и 102", - обратились в ДП Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941726-25-letniy-paren-propal-v-akmolinskoy-oblasti/