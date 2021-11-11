Сильный снегопад стал причиной затора на трассе в Актюбинской области (видео)

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Сегодня, 11 ноября, в Актюбинской области неожиданно начался сильный снегопад. Из-за этого на трассе "Самара-Шымкент" застряли большегрузы и образовался затор, передает МИА "Казинформ".

Как сообщили агентству в региональном Департаменте по ЧС, на трассе застряли большегрузные автомобили и бензовозы, которые не могут проехать из-за снегопада.

Дорожные рабочие не успевают расчистить весь снег, и из-за этого большегрузы создали затор для всех остальных автомобилей.

Напомним, что на сегодня в Актюбинской области ожидается штормовая погода: сильный снег и дождь, на севере и востоке региона - гололед и низовая метель. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941660-silnyy-snegopad-stal-prichinoy-zatora-na-trasse-v-aktyubinskoy-oblasti-video/