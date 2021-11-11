Соседи пожаловались на многодетного отца за организацию курятника на крыше многоэтажки в Актау (видео)

Кадр из видео: Lada.kz

Отец шестерых детей решил разводить кур на крыше высотки в Актау. Теперь мужчине грозит штраф.

Мужчина на крыше жилого дома в 12 микрорайоне города оборудовал курятник, пишет "Лада". На это он пошел из-за подорожания продуктов.

Сообщается, что ключи от чердака ему дали в КСК.

"Здесь на крыше валялся мусор, хлам. Я навел порядок, сделал стяжку, утеплил помещение", - заявил мужчина.

Разведением кур мужчина не ограничился. Как отметили корреспонденты, вскоре у него появились и кролики. Первое время жильцы помогали многодетному отцу, однако вскоре от соседей стали поступать жалобы.

Жильцы были недовольны тем, что петухи кукарекали по ночам, а также пожаловались на неприятные запахи.

10 ноября к хозяину кур пришли полицейские. Стражи порядка составили на него административный протокол по статьям 408 и 505 КоАП РК.

Теперь мужчине грозит штраф в размере 65 тыс. тенге.

Кроме того, птиц и кроликов мужчине пришлось упаковать в коробки и забрать домой. Он будет вынужден отдать их тем, у кого имеется хозяйство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941603-sosedi-pozhalovalis-na-mnogodetnogo-ottsa-za-organizatsiyu-kuryatnika-na-kryshe-mnogoetazhki-v-aktau-video/