Алматинцев рассмешила погоня полицейских за лошадьми (видео)

Лошади бегут по проезжей части. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_brothers_official

В Казнете появилось видео с бегущими по проезжей части лошадьми и следующей за ними патрульной машиной. Случай прокомментировали в полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

"Погоня. Сегодня утром по аль-Фараби. Две "черные феррари" против жолпол (жол полициясы – прим. ред.)", – шутливо подписали видео авторы паблика kris_p_brothers_official.

Горожане тут же принялись шутить над ситуацией в комментариях.

"Это лучшее, что я увидела с утра", "Сравнивают у кого больше "лошадиных сил", "Кто победил?" – написали комментаторы.

В полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что этот случай на дороге произошел сегодня, 10 ноября, в 7 часов утра.

"Сотрудниками отделения природоохранной полиции ОМПС УП Бостандыкского района были загнаны домашние животные (лошади) в частный земельный участок, находящийся в микрорайоне Карагайлы с целью выявления владельцев", – сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Позже владельцев лошадей все же установили – в отношении них составлен протокол по статье 505 адмкодекса, которая предусматривает штраф. Также с ними провели профилактическую беседу о недопущении повторного правонарушения впредь.

"Со слов владельца домашних животных, ночью лошади выбежали за закрытое ограждение. Он обещает впредь не нарушать правила содержания и выпаса домашних животных", – заключили в пресс-службе алматинской полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941566-almatintsev-rassmeshila-pogonya-politseyskih-za-loshadmi-video/