"Треть зала сидела без масок": аким ЗКО поручил наказать директора нового ДК

ДК. Фото: акимат ЗКО

Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев во время заседания оперативного штаба по нераспространению КВИ раскритиковал отношение некоторых руководителей госорганов к соблюдению карантинных мер, передает корреспондент NUR.KZ.

"На открытии Дворца культуры "Атамекен" треть зала сидела без масок. Надо наказать директора учреждения", - заявил глава региона.

Между тем санитарные врачи проинформировали, что к ним никаких документов на этот счет не поступало. Не исключено, что чиновника привлекут к ответственности в дисциплинарном порядке.

Также в ходе заседания выяснилось, что в государственные учреждения проходят люди с "красным" и "желтым" статусами. Нарушения были выявлены при помощи приложения Ashyq.

"Руководителей таких государственных учреждений нужно наказывать. То же самое касается торговых центров и объектов общепита. Только за ноябрь было зафиксировано 24 человека с "красным" и "желтым" статусами, которые могли заразить окружающих.

Еще раз хочу напомнить, что если в госорганизациях или частных предприятиях будет привито менее 60 процентов работников, людей могут отправить на "удаленку" или вовсе закрыть предприятия", - сказал Гали Искалиев.

Также на заседании оперштаба дано поручение увеличить уровень вакцинации людей старше 60 лет. Сейчас в ЗКО создана мобильная бригада для этих целей. Было привито более 5 тысяч пожилых людей.

Напомним, открытие нового Дворца культуры "Атамекен" состоялось в Уральске в октябре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941550-tret-zala-sidela-bez-masok-akim-zko-poruchil-nakazat-direktora-novogo-dk/