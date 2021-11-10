Блогер Варламов рассказал об угнетающей пустоте Нур-Султана и угрозе фламинго

Илья Варламов. Кадр видео: YouTube-канал varlamov

Блогер Илья Варламов в обзоре на Казахстан в очередной раз уделил внимание столице – Нур-Султану, которая продолжает застраиваться из года в год.

"Постоянная застройка Нур-Султана угрожает даже фламинго. Недавно здесь решили засыпать озеро Малый Талдыколь. Зачем? Все просто – чтобы на его месте пару десятков убогих муравейничков. Вы же понимаете, в степи места мало – надо озеро засыпать", - прокомментировал Илья Варламов.

Блогер обратил внимание, что этой осенью на озеро прилетели экзотические для Казахстана розовые фламинго.

"Местные жители и экологи пытаются отбить озеро. Власти заявляют, что засыплют лишь часть, а остальное – благоустроят. Но почему надо строить дома даже в этом месте остается непонятным", - задался вопросом блогер.

Варламов отметил, что наряду с высокими и необычными зданиями в казахстанской столице много свободного пространства.

"Эта бесконечная пустота огромных пространств угнетает. Здесь некомфортно находиться, здесь не хочется гулять, проводить время. Еще одна проблема этих огромных пространств, что их даже с бюджетами Казахстана не могут поддерживать в порядке", - возмутился урбанист, показав кадры потрескавшейся плитки на земле.

Ранее Варламов раскритиковал одноименный жилой комплекс в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941471-bloger-varlamov-rasskazal-ob-ugnetayuschey-pustote-nur-sultana-i-ugroze-flamingo/