Превратила квартиру в мусорный полигон: жители многоэтажки страдают от соседки в Кокшетау

Мусор в квартире. Кадр из видео: КТК

Жители одного из жилых домов в Кокшетау пожаловались на свою одинокую соседку, которая развела антисанитарию. Женщина живет с котами и приносит с улицы различный мусор, передает КТК.

Уставшие от неприятного запаха соседи одинокой старушки решили действовать кардинально. Пенсионерка уже 20 лет живет с котами и собирает в своей квартире все, что плохо лежит на улице. В квартире женщины появились тараканы и мыши.

Соседи решили вывезти весь мусор, который годами складировался в квартире на пятом этаже.

"Вот, наконец-то, хоть разрешился этот вопрос, что вывозим. Это же ужасно, антисанитария. Вот это было завалено все тряпьем всяким, не знаю, чем тут. Освободили. Там еще кладовка, еще одна кладовка", - жалуется соседка Марина Сейпиева.

Сама же хозяйка квартиры, как отметили корреспонденты, никогда не пускала к себе соседей. Сообщается, что кошек пенсионерка называла детьми, а принесенный мусор - нужными вещами.

Попасть в квартиру удалось только после бесконечных обращений во все инстанции. Женщина не противилась, но грозила всем проблемами.

Хозяйка квартиры уверяла, что все у нее хорошо - кошки не гадят, тараканов нет, даже иногда моет полы.

Корреспонденты сообщили, что в настоящее время женщина госпитализирована в больницу. Предполагается, что пенсионерка не могла правильно питаться.

"Определили ее в многопрофильную областную больницу в отделение гематологии на обследование, так как предварительно выставлен диагноз «анемия I степени». Мы предоставляем социального работника. В стационар направляем в случае, если человек одинокий. А так по закону – по кодексу "О браке и семье" – этим должны заниматься дети", - рассказала о состоянии женщины завотделом занятости и социальных программ Кокшетау Ксения Кузнецова.

Как выяснили корреспонденты, у пенсионерки есть сын, который должен о ней заботиться. И если он не обратит на мать внимания, в скором времени мусорный полигон на пятом этаже появится вновь.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941407-prevratila-kvartiru-v-musornyy-poligon-zhiteli-mnogoetazhki-stradayut-ot-sosedki-v-kokshetau/