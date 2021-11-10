Хлеб снова подорожал в нескольких регионах Казахстана

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Жители Атырауской области пожаловались на подорожание хлеба - цены выросли сразу на 10 тенге. Чиновники объяснили, что стало причиной, передает телеканал КТК.

Как объяснили в управлении сельского хозяйства Атырауской области, рост цен на хлебобулочные изделия связан с подорожанием топлива, электроэнергии и муки.

"Все из-за увеличения цен на ГСМ, подорожания перевозок, роста цен на энергоносители, на муку. Через «Продкорпорацию» 1000 тонн пшеницы поступит в этом месяце в ближайшее время в ТОО «Карат». Тогда есть шанс удержать цену", - заявил глава управления Амангельды Саламат.

Чиновники уверяют, что старались сдерживать цены на хлебобулочные, но из-за подорожания муки это стало невозможно. Если раньше буханка хлеба обходилась атыраусцам в 95 тенге, то теперь в некоторых магазинах цены доходят до 115.

При этом в Караганде хлеб и вовсе подорожал сразу на 30 тенге. В этом регионе буханку раньше можно было купить за 80 тенге, теперь местами цены доходят до 120. Правда, тут повышение происходило в течение полугода – и на фоне других ценовых неприятностей, видимо, уже не так удивило карагандинцев.

"За последние полгода, наверное, начался большой рост цен. И довольно ощутимо. Если честно, прям немножко обидно в магазинах, когда те продукты, которые выращиваются у нас, стоят дороже, чем привозное откуда-то из-за границы", - сетует жительница Караганды Нина Силина.

Источник: КТК

Отметим, что цены на продовольственные товары продолжают расти в Казахстане - ранее жители страны жаловались на подорожание сахара, макарон, мяса, подсолнечного масла. Сильно выросли в цене и яйца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941401-hleb-snova-podorozhal-v-neskolkih-regionah-kazahstana/