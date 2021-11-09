Видео с убитым волком возмутило казахстанцев

Иллюстративное фото: pexels.com

В социальных сетях опубликовали видео с убитым волком в Туркестанской области. Пользователей возмутило увиденное. На ситуацию отреагировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

На опубликованных в Instagram кадрах видно окровавленное мертвое животное, привязанное к автомобилю. Жуткое видео возмутило казахстанцев.

"Издевательство над животными", "Убийца", "Люди гордятся, что имеют власть над теми, кто намного слабее их. А еще и мозгов у них нет", - пишут пользователи.

В департаменте полиции Туркестанской области прокомментировали скандальный ролик. В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится проверка в отношении лиц, отстреливших животное. Также выясняется наличие разрешения на охоту.

"Если будет подтвержден факт незаконного отстрела волка, то будет рассмотрен вопрос об ответственности по ч.1 ст.382 КоАП РК (Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты)", - сообщили в ДП региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941324-video-s-ubitym-volkom-vozmutilo-kazahstantsev/