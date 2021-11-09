Зарегистрированный на несколько разных авто российский номер нашли в Атырау

Фото: ДП Атырауской области

В Атырау стражи порядка установили, что российский номер оказался зарегистрирован на несколько разных авто. Подробности рассказали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В Атырауской области с 8 по 17 ноября проводится ОПМ "Безопасная дорога". В первый же день около 17.00 часов на трассе Актау-Атырау патрульные за превышение скорости остановили автомобиль Toyota Ipsum, стоящий на российском учете. Был составлен административный протокол.

При проверке документов выяснилось, что регистрационный номер не соответствует марке машины. Он был зарегистрирован на Nissan Fuga и "МАЗ".

"В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.386 УК РК (Подделка, уничтожение идентификационного номера транспортного средства, сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером)", - сообщил первый замначальника ДП Атырауской области Берик Амангельды.

В полиции отметили, что на территории региона выявлено более 100 российских автомобилей с поддельными регистрационными номерами и документами.

Напомним, сейчас в Казахстане проводятся проверки авто с номерами РФ. Например, в ЗКО начали водворять такие машины на штрафстоянки. Ранее около 500 подписей собрали владельцы автомобилей в адрес МВД РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941299-zaregistrirovannyy-na-neskolko-raznyh-avto-rossiyskiy-nomer-nashli-v-atyrau/