Фейк о массовых протестах стюардесс против вакцинации обсуждают в Казнете

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Казахстанцы распространяют в соцсетях видео, в котором группа женщин синхронно снимает свою одежду на одной из главных площадей в Риме. В описании к ролику авторы заявляют, что так стюардессы якобы протестуют против обязательной вакцинации в Италии.

Как пишет официальный портал StopFake.kz, на самом деле эта акция не имеет ничего общего с протестами против вакцинации.

На самом деле протест в центре Рима произошел из-за условий работы. Свое несогласие на видео выразили 50 стюардесс.

Причиной для акции стал тот факт, что 15 октября была ликвидирована крупнейшая авиакомпания Италии Alitalia. Вместо нее появилась новая компания - Italia Transport Aereo (ITA).

При этом, фактчекеры поясняют, что в штат ITA попали лишь 2700 из 10 200 бывших сотрудников Alitalia. И даже эти сотрудники начали массово жаловаться на снижение зарплат и ухудшение условий труда.

50 экс-сотрудниц компании Alitalia таким образом решили привлечь внимание к проблеме. Они выстроились на площади в униформе ныне несуществующей авиакомпании и, снимая ее, выкрикивали лозунг "Мы – Alitalia!".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941267-feyk-o-massovyh-protestah-styuardess-protiv-vaktsinatsii-obsuzhdayut-v-kaznete/