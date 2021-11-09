Начальник полиции уволился после скандала в Костанайской области

Кайрат Абдикаликов. Фото: qostanai.media

В редакцию портала NUR.KZ прислали фотографии автомобиля. По информации читателя, служебный транспорт якобы использовал прокурор одного из районов Костанайской области в личных целях. При этом ездил с подложными номерами. По данному скандальному делу выяснились и другие неожиданные подробности.

В направленном в редакцию письме указывалось, что сотрудник прокуратуры Сарыкольского района использует служебный автомобиль Chevrolet Niva в личных целях и ездит в Костанай с подложными номерами.

"Разве так можно делать? Он ведь должен следить за законностью, а сам нарушает закон. Или ему закон не писан?" - задавался вопросами читатель.

Корреспондент NUR.KZ обратился с официальным запросом в прокуратуру Костанайской области.

"По данному факту проводится служебное расследование", - ответили в ведомстве.

Между тем в соцсетях появились снимки SsangYong якобы начальника полиции Сарыкольского района Кайрата Абдикаликова. При этом государственные номерные знаки на обеих машинах совпадали.

Chevrolet Niva и SsangYong. Фото и кадр из видео: читатель, БАСЕ

В департаменте полиции Костанайской области сообщили, что по факту неправомерных действий было проведено служебное расследование.

За нарушение требований Этического кодекса сотрудники ОП Сарыкольского района были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Кроме того, для привлечения водителя автомобиля к административной ответственности материал направлен в управление местной полицейской службы ДП Костанайской области.

"После этого начальник полиции Сарыкольского района Кайрат Абдикаликов написал рапорт об освобождении от занимаемой должности", - сообщили в ДП региона.

В ведомстве отметили, что в МВД РК в рамках реформирования полиции обозначили главный приоритет - это соблюдение законности и дисциплины среди личного состава.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941266-nachalnik-politsii-uvolilsya-posle-skandala-v-kostanayskoy-oblasti/