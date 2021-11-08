Лабораторию и хранилище для опасных штаммов хотят построить на юге Казахстана

В Казахстане планируется построить лабораторию для хранения опасных штаммов. Согласно проекту постановления, опубликованному на сайте "Открытые НПА", этой лаборатории хотят присвоить статус объекта, требующего особого регулирования и (или) градостроительной регламентации.
Полное название строящихся объектов – "лаборатория BSL-4 и подземное хранилище для коллекции опасных и особо опасных штаммов". Располагаться они будут по адресу: поселок Гвардейский Кордайского района Жамбылской области.
Ожидается, что после присвоения им статуса объектов, требующих особого регулирования и (или) градостроительной регламентации реализация данных проектов будет ускорена путем параллельного проектирования и строительства.
Строительство лаборатории и хранилища, как говорится в документе, планируется в целях более глубокого изучения высококонтагиозных патогенов, вызывающих тяжелые и смертельные заболевания, против которых нет доступных вакцин и средств лечения.
Кроме того, как уверяют авторы законопроекта, лаборатория заложит основу системы биологической безопасности страны, направленной на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных эпидемиологических факторов и предотвращение смертоносных биологических угроз.
Завершить строительство планируется в 4 квартале 2025 года.
Автором данного документа является министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК. На публичном обсуждении он будет находиться до 19 ноября.
Своим мнением по поводу строительства лаборатории уже поделились в комментариях порядка 20 человек. Все они категорически против этого законопроекта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941147-laboratoriyu-i-hranilische-dlya-opasnyh-shtammov-hotyat-postroit-na-yuge-kazahstana/