Влюбленный павлодарец по ошибке закидал камнями чужое окно

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Влюбленный павлодарец, думая, что пришел к дому своей подруги, начал бросать камни в окна, чтобы вызвать девушку на улицу. Правда, он ошибся адресом, за что и был привлечен к ответственности. Об этом случае сообщает департамент полиции региона на своей официальной странице в Instagram.

В полицию обратилась девушка и сообщила, что неизвестный подошел к ее дому и начал кидать камешки в окно. На место прибыли стражи порядка. Здесь они встретили мужчину.

Тот объяснил, что пришел к своей возлюбленной, начал кидать камешки, намереваясь вызвать ее на улицу, но перепутал адрес.

"Теперь за нарушение спокойствия хозяйки дома павлодарский "Ромео" привлечен к административной ответственности по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство)", - сообщили в департаменте полиции региона.

Другой случай произошел утром 7 ноября в магазине по улице Камзина в Павлодаре. К правоохранителям позвонила продавец торговой точки и рассказала, что покупатель после непродолжительной беседы устроил конфликт. Кричал на весь магазин и оскорблял присутствующих.

Причиной раздора стало то, что на прилавке не оказалось любимого молочного изделия горожанина. После инцидента клиент извинился перед продавцом, объяснив, что с утра был не в настроении. Его тоже привлекли к ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941095-vlyublennyy-pavlodarets-po-oshibke-zakidal-kamnyami-chuzhoe-okno/