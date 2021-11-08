Спасение застрявшей в заборе лошади попало на видео в Атырауской области

Кадр из видео с места событий: ДЧС Атырауской области

Лошадь застряла между стеной сарая и забором в городе Кульсары в Атырауской области. На помощь животному пришли спасатели, сообщается в официальном Instagram ДЧС региона.

Инцидент произошел 5 ноября. На пульт диспетчера поступило сообщение от местной жительницы, которая рассказала о застрявшей лошади.

На место прибыли сотрудники департамента. Они обнаружили застрявшую между забором малого футбольного поля и стеной сарая дома лошадь. Самостоятельно выбраться оттуда у животного не получалось.

Задействовав спасательное оборудование, спасатели разрезали забор футбольного поля и освободили лошадь.

ДЧС Атырауской области рекомендует владельцам не оставлять без присмотра своих животных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940991-spasenie-zastryavshey-loshadi-popalo-na-video-v-atyrauskoy-oblasti/