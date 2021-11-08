Штормовое предупреждение из-за тумана и сильного ветра объявили в пяти областях Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Сегодня, 8 ноября, в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и тумана. Соответствующее сообщение опубликовал официальный сайт РГП "Казгидромет".

Сильный ветер с порывами до 23-28 метров в секунду ожидается в Северо-Казахстанской области и Петропавловске.

Жителей южных и предгорных районов Туркестанской области предупреждают о тумане.

На севере, юго-востоке и в центре Акмолинской области синоптики прогнозируют сильный ветер со скоростью 15-20 м/с, порывы ветра будут достигать 25 м/с. Такая же погода ожидается в Кокшетау - ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Костанайской области также ожидается сильный ветер, на севере и в центре области ожидаются порывы ветра до 23-28 м/с, в Костанае - до 15-20 м/с.

На юго-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается туман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940984-shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-tumana-i-silnogo-vetra-obyavili-v-pyati-oblastyah-kazahstana/