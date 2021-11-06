Пострадавшему при взрывах близ Тараза пожарному не хватает на лечение за рубежом

Пострадавший Алмаз Турсынов. Кадр из видео: КТК

Пожарный Алмаз Турсынов получил ранения во время взрывов, прогремевших два месяца назад на складах воинской части в Жамбылской области. С тех пор мужчина находится на лечении, сейчас ему необходима дорогостоящая операция за рубежом, на которую у него просто нет средств.

Во время мощных взрывов в воинской части, при которых погибли 17 человек, Алмаз Турсынов получил ранение глаза. В Казахстане врачи смогли убрать ему осколок, но вот вернуть зрение обещают только специалисты из Турции.

Сейчас 28-летний пожарный-спасатель уже находится на обследовании в одной из клиник Стамбула.

По словам родных, за операцию врачи выставили счет в 26 млн тенге. Но после уговоров цену снизили почти вдвое. На сегодняшний день коллеги пожарного собрали для него пять млн тенге. Необходимо еще десять млн. Сбор денег ведут блогеры. Также помощь пообещали и в МЧС страны.

"Министерством инициировано письмо заместителю премьер-министра Скляру Роману Васильевичу о рассмотрении вопроса об излечении Алмаза в Республике Казахстан или за рубежом на безвозмездной основе. Министерством изыскиваются средства для оказания дополнительной материальной помощи в лечении Алмаза в Турецкой Республике", - сообщил и. о. начальника департамента кадровой политики МЧС РК Ерик Мухаметгалиев.

Напомним, 26 августа на территории воинской части в Жамбылской области прогремела серия взрывов. Погибли 17 человек, среди которых военнослужащие и спасатели, более сотни получили различные ранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940872-postradavshemu-pri-vzryvah-bliz-taraza-pozharnomu-ne-hvataet-na-lechenie-za-rubezhom/