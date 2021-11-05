Почему казахстанцам опасно ездить по объездным дорогам при штормах, рассказали в ДЧС

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На онлайн-брифинге ДЧС Нур-Султана граждан попросили не использовать обходные пути во время закрытия трасс при штормах и не выезжать на дальние расстояния при объявлении штормовых предупреждений, передает корреспондент NUR.KZ.

"Прошлый зимний период из-за игнорирования гражданами штормового предупреждения при ограничении движения на автодорогах имелись факты использования гражданами объездных путей.

Как следствие, застревала техника в снежных заносах. Тем самым люди подвергали свою жизнь и жизнь своих близких опасности", - заявил замначальника ДЧС столицы Есен Байыров.

Он добавил, что штормовые предупреждения ДЧС рассылаются через СМС и в соцсетях.

"Будьте бдительны на зимних дорогах. При объявлении штормовых предупреждений рекомендуем воздержаться от поездок на дальние расстояния. Водителям необходимо следить за информацией о состоянии дорог. При ЧС звоните на 112", - добавил спикер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940754-pochemu-kazahstantsam-opasno-ezdit-po-obezdnym-dorogam-pri-shtormah-rasskazali-v-dchs/