Ребенок умер при родах в Восточно-Казахстанской области

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В соцсетях появилась информация о том, что в Шемонаихе во время родов скончался ребенок. При этом семья столкнулась с равнодушием медиков. Сообщение прокомментировали в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В публикации указывается, что, во-первых, из-за отсутствия врача была непонятна причина смерти малыша. Во-вторых, тело новорожденного два для пролежало в морге в ожидании экспертизы.

По данным департамента полиции Восточно-Казахстанской области, 4 ноября Шемонаихинским РОП в отношении работников районной больницы начато досудебное расследование по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей, что повлекло по неосторожности смерть ребенка.

"В настоящее время назначены судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, назначена внеплановая проверка субъекта здравоохранения. Иную информацию в интересах следствия в ДП региона не разглашают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940712-rebenok-umer-pri-rodah-v-vostochno-kazahstanskoy-oblasti/