"Как дурдом": полукилометровые очереди за углем образовались в Петропавловске

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Огромные очереди за углем образуются в тупиках Петропавловска. Граждане умоляют чиновников вмешаться и взять ситуацию с очередями под контроль, передает телеканал КТК.

Водители занимают места в очередях за "Шубаркульским" углем с вечера, а одна из жительниц села Якорь потратила месяц на то, чтобы суметь купить себе твердого топлива.

По словам женщины, ей приходилось звонить по объявлениям и выжидать длинные очереди, чтобы получить уголь. За время ожидания ей и ее семье пришлось сжечь много дров, чтобы не замерзнуть.

"В очереди были 118-е, дождались наконец-то. В семье у меня маленький ребенок. Вот счастье к нам привалило сегодня. В селе у нас, получается, очень много людей, которые тоже заказали уголь. Месяц, они, как говорится, в очереди еще вот. Когда звонишь, уголь заказываешь, говорят, что на два месяца и много кто сидит без угля", - рассказала журналистам сельчанка Ирина Акулова.

Колонна грузовиков на одном из тупиков, по данным телеканала, растянулась почти на полкилометра. Когда стало известно, что пришли всего 10 вагонов, водители начали высказывать свое недовольство.

При этом, отмечается, что за этим углем в Петропавловск едут со всех районов Северного Казахстана как частники, так и водители крупных предприятий. По словам водителей, перебои с углем продолжаются уже больше месяца.

Люди просят чиновников навести порядок в очередях.

"С районов же приезжают "КамАЗы" большие, например, один день из акимата выделили бы, чтобы они чисто "КамАЗы" загрузили бы. Вот их бы, пожалуйста, такого ажиотажа не было бы, а то с шести приехали, и вот тут как дурдом действительно, да они ночуют здесь", - возмутился один из граждан.

Чиновники, в свою очередь, обещают помочь людям. По их словам, новые партии дефицитного "Шубакульского" угля доставят уже завтра.

С необходимостью навести порядок в очередях в акимате также согласились.

"Была задержка с вагонами, ыно этот вопрос решается, он практически решен с КТЖ, вагоны пошли, идут вагоны с углем, уголь будет. Завтра также 10 вагонов будут ставиться, потом в понедельник 10 вагонов подставятся туда же, на Шубаркуль.

Мы проведем переговоры с угольными поставщиками, тупиками, чтобы по возможности, поможем народу", - заявил главный специалист управления ЖКХ акимата СКО Айболат Аубакиров.

Источник: КТК

Напомним, ранее стало известно о повышении цен на уголь в Казахстане перед отопительным сезоном. Кроме того, на днях в Сети обсуждали видео, снятое в Алматинской области: там женщина забралась в ковш работающего погрузчика, чтобы получить уголь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940682-kak-durdom-polukilometrovye-ocheredi-za-uglem-obrazovalis-v-petropavlovske/