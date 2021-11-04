Казахстанцев предупредили о мощном ветре и пыльных бурях

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Опубликовано штормовое предупреждение на 5 ноября для шести областей Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

5 ноября на юго-западе и северо-востоке Мангистауской области ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с и пыльная буря.

Завтра днем на севере Акмолинской области и в Кокшетау будет сильный ветер с порывами до 15 м/с.

В Западно-Казахстанской области в этот же день ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

Завтра в центре Кызылординской области сохраняется пыльная буря. Ветер со скоростью 15-20 м/с сохранится в центре и на юге области. В Кызылорде днем 5 ноября сохранится ветер с порывами до 15-20 м/с.

5 ноября на севере Туркестанской области синоптики обещают пыльную бурю. Скорость ветра в горных и предгорных районах составит 15-20 м/с, могут быть порывы до 23-28 м/с. В Шымкенте и в Туркестане завтра ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

Завтра ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области будет туман. Скорость ветра прогнозируется в пределах 15-20 м/с. В Петропавловске днем 5 ноября синоптики обещают ветер до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940628-kazahstantsev-predupredili-o-moschnom-vetre-i-pylnyh-buryah/