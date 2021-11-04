Nissan Patrol изъяли у алматинца за неуплату налогов

Фото: ДГД Алматы

Машину алматинца изъяли за неуплату налогов в Алматы. Владелец автомобиля Nissan Patrol задолжал в бюджет более 500 тысяч тенге. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов города Алматы, передает NUR.KZ.

Сообщается, что машину удалось выявить с помощью камеры "Сергек". За ее владельцем числится большая задолженность по налогам - 534 тысячи тенге. Автомобиль неплательщика изъяли и отправили на штрафстоянку.

Такие мероприятия, отметили в ДГД, будут проводиться до конца года.

Отмечается, что работы проводятся ДГД по Алматы совместно с Палатой частных судебных исполнителей, Департаментом юстиции и сотрудниками полиции, а также при помощи аппаратно-программного комплекса "Сергек".

Судебные исполнители могут принять решение об аресте банковских счетов, отчуждении имущества, а также ограничить право на перемещение за пределы страны. Должники не смогут открыть счета, кроме социальных, а также на непогашенную задолженность начисляется пеня.

В ДГД напомнили, что налог на транспорт физлица должны выплатить не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным - то есть, за 2020 год оплата нужно было произвести до 1 апреля 2021 года.

Оплату налогов можно произвести через мобильное приложение e-Salyq Azamat, портал Egov, в отделениях Казпочты, а также через мобильные приложения банков второго уровня.

В ДГД также сообщили, что в целом по Алматы общая сумма задолженности физлиц по налогу на транспорт составляет - 3,6 млрд тенге, из которых 1 млрд тенге - это пеня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940621-nissan-patrol-izyali-u-almatintsa-za-neuplatu-nalogov/