Казахстанцам с "синим" статусом могут запретить посещать торговые центры

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Лицам с "синим статусом" могут запретить посещать торговые центры в Казахстане. Посетить ТРЦ можно будет только тем, кто обладает "зеленым" статусом. Такое предложение обсуждается на данный момент, об этом рассказала во время брифинга заместитель директора Палаты предпринимателей города Алматы Салтанат Лесбаева, передает NUR.KZ.

По словам Лесбаевой, недавно на заседании МВК был предложен опыт допуска лиц только с "зеленым" статусом в ТРЦ распространить и на будние дни.

"На сегодняшний день идет обсуждение данного вопроса, чтобы ТРЦ могли посещать только лица с "зеленым" статусом. "Атамекен" также активно участвует в обсуждении данного вопроса", - говорит спикер.

Лесбаева отметила, что в данных объектах размещены и другие виды деятельности, у которых также могут снизиться доходы и обороты.

"В начале недели под председательством заместителя председателя правления НПП "Атамекен" Олжаса Ордабаева проводилось рабочее совещание с привлечением заинтересованных субъектов бизнеса именно по обсуждению данного предложения.

Необходимо сейчас просчитать все потери, каким образом они будут организовывать свою работу, не отразится ли это на снижении трафика посетителей. Все эти моменты необходимо обговорить, и потом совместно с коллегами из Министерства здравоохранения этот вопрос будет прорабатываться", - сообщила замдиректора Палаты предпринимателей.

Ранее заместитель главного санврача Алматы Садвакас Байгабулов рассказал, будут ли мониторинговые группы проводить рейды на горнолыжном курорте Шымбулак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940597-litsam-s-sinim-statusom-mogut-zapretit-poseschat-torgovye-tsentry-v-almaty/