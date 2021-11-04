Катастрофой назвал президент обмеление Сырдарьи, Урала и Или

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Президент страны Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию с обмелением трансграничных рек, в особенности, Сырдарьи, Урала и Или. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе. Его слова приводит официальный Twitter-аккаунт пресс-службы Акорды.

"Наблюдается катастрофическое обмеление и ухудшение экологического состояния трансграничных рек, в особенности, Сырдарьи, Урала и Или. Во многом это связано со снижением объемов поступающей воды из соседних стран из-за возрастающего там водопотребления", - сообщил президент.

Он заявил, что предстоит кардинально изменять подходы к водопотреблению, в том числе, с помощью новых технологий и цифровизации.

В первую очередь, это касается промышленности и сельского хозяйства.

"Для сохранения экосистем водных объектов и бережного использования ресурсов мною поручено приступить к реконструкции 120 каналов и построить 9 новых водохранилищ. Эта важнейшая инициатива позволит в определенной степени снизить зависимость от воды, поступающей из других стран", - добавил Токаев.

Напомним, что также Токаев сегодня заявил о растворившихся 2 трлн тенге бюджета, которые выделялись Минсельхозу.

Кроме того, президент поручил приступить к кампании ревакцинации населения.

Также он заявил, что рост цен на продукты в Казахстане требует оперативного реагирования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940563-katastrofoy-nazval-prezident-obmelenie-syrdari-urala-i-ili/