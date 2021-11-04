Мать с годовалым ребенком застряла ночью в снежном плену в Алматинской области (видео)

Кадр из видео: ДЧС Алматинской области

4 ноября в 03.30 часов ночи спасателям поступило сообщение о застрявшей в снежном заносе карете скорой помощи. В ней находились мать и годовалый ребенок с ангиной. Требовалась срочная эвакуация, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

Инцидент произошел в селе Туйык Кегенского района. Спасатели выехали на место.

Здесь стало известно, что в неотложке находятся мать и ее годовалый ребенок. Из-за ухудшения погодных условий и обильного снегопада машина скорой помощи не смогла заехать на подъем и застряла.

Малыша везли в больницу с инфекционной ангиной. Всех эвакуировали. Сейчас состояние ребенка стабильное, он госпитализирован в медицинское учреждение.

В ДЧС Алматинской области, ссылаясь на данные "Казгидромета", отметили, что в регионе на 3 и 4 ноября было объявлено штормовое предупреждение в связи с выпадением снега.

Людей попросили следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940532-mat-s-godovalym-rebenkom-zastryala-nochyu-v-snezhnom-plenu-v-almatinskoy-oblasti-video/