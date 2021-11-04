Мошенники выманивали у казахстанцев деньги за сертификаты вакцинации "европейского стандарта"

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Мошенники предлагали европейские сертификаты вакцинированного. Специалисты "Лаборатории Касперского" изучили несколько теневых площадок и обнаружили там подобные предложения. Стоимость сертификата составляет 300 долларов США (свыше 128 тыс. тенге), передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании в Казахстане.

Мошенники уверяли, что данные клиента в случае покупки вносятся в базу и ему присваивается уникальный QR-код. На выбор покупателям предоставляли сертификаты вакцинации препаратами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson или Moderna. Продавец заявлял, что сертификат якобы выдается в одной из стран Восточной Европы.

Эксперты предположили, что в основном данные объявления нацелены на то, чтобы просто выманить деньги у пользователей.

Продавцы в своих объявлениях обещали прислать сертификат в формате электронного документа с QR-кодом и всеми другими обязательными данными. При этом они уверяли, что подлинность документа можно проверить с помощью официальных приложений - таких, как CovPass, CovidCheck, Corona Warn.

Также, как заявили специалисты компании, продавцы сертификатов принимали оплату и в криптовалюте. Подчеркивается, что в даркнете встречаются подобные объявления как на английском, так и на русском языках.

Эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов отметил, что злоумышленники давно пытаются заработать на пандемии коронавируса различными способами. Например, объявления о продаже зарубежных вакцин от COVID-19 появились еще в марте, однако позже интерес к этой теме заметно уменьшился, однако появились другие актуальные предложения.

"Теперь злоумышленники пытаются нажиться на желании людей более свободно передвигаться по миру, ведь в некоторых странах введены ограничения на въезд для тех, у кого нет соответствующих документов. Как бы то ни было, мы настоятельно рекомендуем не приобретать какие-либо товары на теневых площадках. Вероятнее всего, подобные объявления представляют собой банальное мошенничество с целью выманить у людей деньги", - считает Галов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940526-moshenniki-vymanivali-u-kazahstantsev-dengi-za-sertifikaty-vaktsinatsii-evropeyskogo-standarta/