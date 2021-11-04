Масштабную отработку проведет полиция на дорогах Алматы

Иллюстративное фото: ДП СКО

Полиция Алматы проведет масштабную отработку на дорогах южной столицы, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Она пройдет с 8 по 17 ноября. Первый заместитель начальника ДП города Алматы Нурлан Алмасбеков рассказал подробности мероприятия.

"В связи с проведением ОПМ “Безопасная дорога” патрульные полицейские Алматы усилят контрольно-профилактическую деятельность, надзор за дорожным движением. В дни проведения оперативно-профилактического мероприятия личный состав будет переведен на усиленный вариант несения службы, при этом, будет увеличена плотность нарядов", - сообщил он.

Стражи порядка будут пресекать факты эксплуатации автомобилей с тонированными стеклами, подложными регистрационными номерными знаками, факты управления транспортом в состоянии опьянения, установки СГУ и проблесковых маячков, превышения установленной скорости движения, нарушений правил обгона, встречного разъезда, маневрирования, проезда перекрестков и пешеходных переходов и другие нарушения ПДД.

На особом контроле будет находиться деятельность автобусных и таксомоторных парков, подчеркнул Алмасбеков.

"Запланированы внеплановые совещания с представителями городских автопредприятий, на которых будут обсуждаться ряд вопросов по обеспечению безопасности дорожного движения", - отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940487-masshtabnuyu-otrabotku-provedet-politsiya-na-dorogah-almaty/