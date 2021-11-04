Целый час кричала и материлась: павлодарка закатила истерику в магазине

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2 ноября павлодарка устроила громкий скандал в магазине, она кричала и мешала работать. Чтобы утихомирить женщину, на место пришлось вызвать правоохранителей. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции региона в Instagram.

В полицию позвонила продавец продуктового магазина, расположенного по улице Павлова. Женщина рассказала, что покупательница кричит, нарушает общественный порядок и мешает работать.

Приехав на место, стражи порядка стали свидетелями не очень приятной ситуации - клиентка возмущалась, что в торговой точке не оказалось нужного ей товара.

При этом она материлась и отпугивала своими криками покупателей. Очевидцы рассказали, что так продолжалось на протяжении часа. Работники магазина просили женщину покинуть помещение, на что она угрожала.

Лишь при виде полицейских павлодарка сбавила повышенный тон, пыталась объяснить, что ее подводит излишняя эмоциональность, а затем поспешила уйти.

Но покинуть магазин у нее просто так не получилось. На шумную покупательницу составили административный протокол по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Материал направлен в суд. Также с женщиной проведена профилактическая беседа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940476-tselyy-chas-krichala-i-materilas-pavlodarka-zakatila-isteriku-v-magazine/