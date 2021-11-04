Зима пришла в город: 500 машин вышли на уборку снега в Алматы

По-настоящему зимняя погода ждала алматинцев этим утром. Несмотря на то, что снег пошел еще накануне вечером, вкусить все "прелести" ночного снегопада горожане смогли сегодня утром в час пик, передает NUR.KZ.
Некоторые из них жалуются на нечищенные дороги, по которым сложно пройти или проехать на машине. Тем не менее, в акимате Алматы уверяют - более 500 единиц спецтехники вышли на уборку снега.
"С начала снегопада силами 185 пескоразбрасывателей производится посыпка дорог противогололедными материалами.
Использовано 4200 тонн противогололедных материалов. Ведутся работы по сметанию снега, очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов", - сообщили в акимате.
Работы по уборке снега начались ночью - в 03.30. Всего за это время задействовано 517 единиц спецтехники, в том числе 173 пескоразбрасывателя, 165 единиц подметально-уборочной техники, 52 снегопогрузчика, 49 самосвалов, 9 автогрейдеров и 1400 дорожных рабочих, рассказали в городской администрации.
Массовый вывоз снега традиционно проводится после утреннего часа пик. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.
Между тем, алматинцы отмечают, что поднялись цены и на услуги такси.
При этом, как отметили в Казгидромете, днем 4 ноября 2021 года ожидается до 6 градусов мороза, ночью же температура опускалась до минус 13.
Всего выпало по состоянию на 8 утра 4 ноября 8 сантиметров снега. В предгорных районах эта цифра составила 10 см, в горных - 15 см.
Напомним, месяц назад в Алматы уже был снегопад. Тогда из-за общего похолодания в городе выпал снег, но почти сразу растаял и октябрь еще порадовал алматинцев теплыми деньками.
Также синоптики рассказывали, какой будет зима в Казахстане. Так, на юге в ноябре ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
Самые теплые дни предполагаются в первой половине месяца, днем температура воздуха может повыситься до +10+18, однако во второй половине ноября прогнозируется понижение температурного фона ночью до -5-17, днем до -2-7. В третьей декаде вновь потеплеет.
Кроме того, на большей части республики ожидается осадков меньше нормы в течение всей зимы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940473-zima-prishla-v-gorod-500-mashin-vyshli-na-uborku-snega-v-almaty-foto/