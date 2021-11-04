Зима пришла в город: 500 машин вышли на уборку снега в Алматы

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По-настоящему зимняя погода ждала алматинцев этим утром. Несмотря на то, что снег пошел еще накануне вечером, вкусить все "прелести" ночного снегопада горожане смогли сегодня утром в час пик, передает NUR.KZ.

Некоторые из них жалуются на нечищенные дороги, по которым сложно пройти или проехать на машине. Тем не менее, в акимате Алматы уверяют - более 500 единиц спецтехники вышли на уборку снега.

Уборка снега. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"С начала снегопада силами 185 пескоразбрасывателей производится посыпка дорог противогололедными материалами.

Снег пошел накануне вечером. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Использовано 4200 тонн противогололедных материалов. Ведутся работы по сметанию снега, очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов", - сообщили в акимате.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Работы по уборке снега начались ночью - в 03.30. Всего за это время задействовано 517 единиц спецтехники, в том числе 173 пескоразбрасывателя, 165 единиц подметально-уборочной техники, 52 снегопогрузчика, 49 самосвалов, 9 автогрейдеров и 1400 дорожных рабочих, рассказали в городской администрации.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Массовый вывоз снега традиционно проводится после утреннего часа пик. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

Алматинцы жалуются на повышение цен на такси. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Между тем, алматинцы отмечают, что поднялись цены и на услуги такси.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При этом, как отметили в Казгидромете, днем 4 ноября 2021 года ожидается до 6 градусов мороза, ночью же температура опускалась до минус 13.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Всего выпало по состоянию на 8 утра 4 ноября 8 сантиметров снега. В предгорных районах эта цифра составила 10 см, в горных - 15 см.

Мужчина надевает цепи на колеса. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, месяц назад в Алматы уже был снегопад. Тогда из-за общего похолодания в городе выпал снег, но почти сразу растаял и октябрь еще порадовал алматинцев теплыми деньками.

Люди садятся в автобус. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также синоптики рассказывали, какой будет зима в Казахстане. Так, на юге в ноябре ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Самые теплые дни предполагаются в первой половине месяца, днем температура воздуха может повыситься до +10+18, однако во второй половине ноября прогнозируется понижение температурного фона ночью до -5-17, днем до -2-7. В третьей декаде вновь потеплеет.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кроме того, на большей части республики ожидается осадков меньше нормы в течение всей зимы.

В городе выпало 8 см снега. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Мужчина с лопатой. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За ночь выпало 8 см снега. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940473-zima-prishla-v-gorod-500-mashin-vyshli-na-uborku-snega-v-almaty-foto/