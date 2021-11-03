Снег, туман, пыльная буря: штормовое предупреждение объявили в 7 регионах Казахстана

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Отечественные синоптики предупредили жителей семи регионов Казахстана о штормовой погоде на завтра, 4 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт РГП "Казгидромет".

Так, завтра на западе, на севере и в центре Атырауской области, а также в Атырау ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

С 4 по 6 ноября в горных районах Алматинской области будет снег, туман, гололед, низовая метель и порывистый ветер со скоростью до 15-20 м/с.

Завтра на юго-востоке Западно-Казахстанской области ночью и утром синоптики обещают туман с порывистым ветром до 15-20 м/с.

Ночью 4-5 ноября на севере Карагандинской области прогнозируется туман.

Завтра днем на юге и на северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Скорость ветра с порывами составит порядка 15-20 м/с.

В Актау днем 4 ноября также будет ветер с порывами до 15-18 м/с.

Завтра в центре Кызылординской области прогнозируется пыльная буря. Сохранится ветер со средней скоростью до 15-20 м/с и порывами до 23 м/с.

В Кызылорде 4 ноября также сохранится ветер до 15-20 м/с.

Завтра ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Петропавловске днем 4 ноября возможен порывистый ветер до 15-20 м/с.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940437-sneg-tuman-pylnaya-burya-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-7-regionah-kazahstana/