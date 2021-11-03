Пропавшая 19-летняя жительница Балхаша найдена мертвой

Алена Соколова. Фото: instagram.com/rozysk_karagandy_rinakz

В Балхаше полицейские обнаружили тело 19-летней девушки, которая пропала 2 ноября, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

19-летняя Алена Соколова найдена мертвой недалеко от озера Балхаш. На теле девушки при визуальном осмотре не обнаружено следов насильственной смерти. Предполагается, что она погибла от общего переохлаждения организма.

"2 ноября в дежурную часть отдела полиции Балхаша поступило заявление от 55-летней жительницы города. Она сообщила об исчезновении 19-летней дочери, которая вышла из дома и пропала без вести.

Данный факт был сразу зарегистрирован, ориентирован весь личный состав отдела полиции. В ходе поисковых мероприятий 3 ноября обнаружено тело 19-летней жительницы города без видимых признаков насильственной смерти. Предварительный диагноз - общее переохлаждение организма. Обстоятельства выясняются", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940412-propavshaya-19-letnyaya-zhitelnitsa-balhasha-naydena-mertvoy/