Павлодарка бросила грудную дочь с мужем и пошла развлекаться с мужчинами

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26 октября к стражам порядка обратился павлодарец и сообщил, что тремя днями ранее в час ночи его 37-летняя супруга ушла из дома, оставив соседке по комнате свою 6-месячную дочь. Где находится жена, ему было неизвестно. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции региона в Instagram.

По словам мужчины, попытки дозвониться до супруги не увенчались успехом, она не брала трубку. Поэтому он был вынужден обратиться за помощью к полицейским.

29 октября в результате оперативно-розыскных мероприятий женщина была найдена в районе 2-го Павлодара.

Она пояснила, что устала от ребенка и семейных неурядиц, поэтому решила "развеяться в компании мужчин и алкоголя". Все эти дни о своей грудной дочери мать даже не вспоминала.

Правоохранители также выяснили, что 37-летняя павлодарка бывала в центре для женщин из-за постоянных скандалов с супругом. От совместного брака они имеют одного ребенка, воспитанием которого почти не занимаются.

Девочку доставили в больницу для осмотра, потом она была направлена в Дом малютки.

В отношении нерадивой матери составили административный материал по статье 127 КоАП РК (Ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего). Дело направили в суд.

Кроме того, поведение родителей будет рассмотрено на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где решат вопрос об ограничении их в правах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940388-pavlodarka-brosila-grudnuyu-doch-s-muzhem-i-poshla-razvlekatsya-s-muzhchinami/