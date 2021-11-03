Ударившего судебного исполнителя мужчину не накажут в Алматы

Пострадавший судоисполнитель. Кадр из видео: t.me/nehabar

Замначальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов заявил о том, что расследование в отношении мужчины, ударившего судебного исполнителя, будет прекращено. В деле появились новые обстоятельства, передает корреспондент NUR.KZ.

"Все вы видели этот инцидент между ЧСИ и гражданским лицом. В тот день было зарегистрировано заявление по статье воспрепятствование деятельности ЧСИ. Но потом появилось видео, на котором видно, что судебный исполнитель пнул человека и тем самым спровоцировал действия человека.

Говорить о том, что тот человек совершил воспрепятствование деятельности, мы не можем, расследование будет прекращено за отсутствием состава преступления", - сообщил Рустам Абдрахманов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы на частного судебного исполнителя напали при сносе пристройки к жилому дому. Во время исполнения судебного акта на ЧСИ напал мужчина, который нанес удары в области ребер и легких.

Позже пострадавший судебный исполнитель записал видео, в котором рассказал о своем состоянии и заявил, что "посадит" своего обидчика. Позднее в полиции ответили на обвинения Палаты судебных исполнителей в том, что полицейские "сбежали с места происшествия"

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940364-udarivshego-sudebnogo-ispolnitelya-muzhchinu-ne-nakazhut-v-almaty/