Водительские права незаконно выдавали в спецЦОНах: МВД обратилось к казахстанцам

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В МВД обратились к казахстанцам в связи с новостью о том, что в двух спецЦОНах более тысячи водителей купили свои водительские права, передает официальный медиа-портал ведомства Polisia.kz.

Как пояснили в Комитете административной полиции МВД, уже более 2 лет стражи порядка не участвуют в приеме теоретических и практических экзаменов у кандидатов в водители.

Полиция лишь проверяет кандидатов на получение прав по ведомственным учетам на предмет лишения прав и иной информации.

По словам представителей ведомства, это было сделано для минимизации контакта граждан с полицией при выдаче водительских удостоверений и исключения коррупционных рисков.

Благодаря этим мерам, по данным полиции, за последние три года количество коррупционных преступлений сократилось на 43%.

У подозреваемых в деле о покупке водительских прав изъяли фиктивные экзаменационные справки об успешном прохождении теоретического экзамена на ПДД.

"Водители, не знающие ПДД, представляют серьезную угрозу безопасности граждан. Поэтому те, кто хочет сесть за руль автомобиля, должны чувствовать ответственность за себя и за других участников дорожного движения. Просим граждан быть бдительными на дорогах и строго соблюдать ПДД", – обратились в полиции.

Напомним, ранее Антикор пресек деятельность сотрудников спецЦОНов, которые за деньги проходили экзамены на водительские права за казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940342-voditelskie-prava-nezakonno-vydavali-v-spetstsonah-mvd-obratilos-k-kazahstantsam/