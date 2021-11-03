Мужчина потребовал вернуть калым после развода с женой в Мангистау

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Мужчина после двух лет брака подал на развод, потребовав у жены и ее родственников вернуть ему калым. Подробности гражданского дела озвучили в пресс-службе Мангистауского областного суда, передает Lada.kz.

Истец обратился в суд с заявлением о взыскании с бывшей супруги и ее родителей 800 тыс. тенге, золотых украшений с бриллиантами, двух ковров и 1,6 млн тенге, которые он со своей семьей добровольно передал в качестве калыма.

При этом мужчина не представил суду никаких доказательств, что действиями ответчиков ему причинен имущественный вред или у них перед ним имеется какое-либо обязательство.

"По казахским обычаям во время бракосочетания молодых людей между их родителями совершаются давние обряды. Требование возврата переданных вещей не урегулировано действующим законодательством, то есть между сторонами не возникает каких-либо обязательств о добровольном дарении друг другу и последующем возврате", - отметили в суде.

В удовлетворении иска мужчине отказано. Он подал апелляционную жалобу, однако решение суда первой инстанции осталось в силе.

Ранее сообщалось, что жительница Темиртау обратилась в суд, чтобы вернуть приданое после развода. В ответ бывший муж подал встречный иск и потребовал отдать ему свадебный выкуп за невесту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940328-muzhchina-potreboval-vernut-kalym-posle-razvoda-s-zhenoy-v-mangistau/