Процедуру разводов могут усложнить в Казахстане

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Депутаты мажилиса в первом чтении одобрили законопроект, в котором заложена норма, исключающая формальный подход к процедурам в вопросах о расторжении брака в судебном порядке, передает корреспондент NUR.KZ.

Такая норма заложена в проект закона по вопросам развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров.

«Данный проект закона разработан депутатами парламента с целью развития института медиации и оказания помощи гражданам при урегулировании споров. Основные положения проекта закона направлены на расширение сферы применения примирительных процедур, а также более активное вовлечение населения в возможность завершать споры примирением», - сказала депутат Снежанна Имашева.

Так, по ее данным, проектом закона вносятся поправки в Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье», исключающий формальный подход к процедурам в вопросах о расторжении брака в судебном порядке.

Вносятся также поправки, предоставляющие возможность урегулировать споры, возникающие по алиментам с помощью медиатора.

«Вносятся поправки в Гражданско-процессуальный кодекс РК, направленные на совершенствование процедур приема и возврата исковых заявлений в суд в случаях, когда между сторонами уже есть медиативное соглашение об одном и том же предмете и по одному и тому же основанию, а также недопущение рассмотрения бракоразводных дел в заочном порядке», - добавила Имашева.

Предлагается также расширить применение медиации во всех уголовных делах, включая тяжкие и особо тяжкие дела, не ограничиваясь преступлениями небольшой и средней тяжести и отдельными категориями тяжких дел, предусмотренных в статье 68 УК РК. Соответствующие поправки вносятся в Закон РК «О медиации».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940327-protseduru-razvodov-mogut-uslozhnit-v-kazahstane/