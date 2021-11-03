Шутки водителя не подействовали на полицейских, его все равно наказали в Павлодаре

Фото: instagram.com/dp_pavlodar

2 ноября около 02.40 часов ночи полицейские во время патрулирования по улице Камзина в Павлодаре заметили, что серебристая Lada весьма странно передвигается по дороге. Машину остановили, сообщается на официальной странице ДП региона в Instagram.

Чтобы остановить подозрительный автомобиль для проверки, стражам порядка пришлось проехать за ним десятки метров. В итоге водитель свернул на обочину и припарковался.

Подойдя к машине, правоохранители сразу почувствовали резкий запах алкоголя. Но на прямой вопрос: "Вы выпивали?", водитель ответил: "Нет, вам показалось".

Затем мужчина все же признался, что употребил спиртное. Начал шутить с полицейскими и просить отпустить его, утверждая, что больше такого не повторится.

Несмотря на обещания, водителя доставили на медицинское освидетельствование, где подтвердилось алкогольное опьянение средней степени. Теперь ему будет не до шуток.

Lada отправили на штрафстоянку, а в отношении него самого составлен административный протокол по ч.1 ст.608 КоАП РК (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения). Санкцией данной статьи предусмотрен арест на 15 суток и лишение водительских прав на 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940303-shutki-voditelya-ne-podeystvovali-na-politseyskih-ego-vse-ravno-nakazali-v-pavlodare/