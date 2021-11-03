Дело алматинского стрелка: банк проиграл суд по освобождению помещения, где находился салон

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Банк проиграл суд, в котором требовал освободить нежилое помещение с земельным участком от супруги алматинского стрелка. Иск был подан в отношении Д., которая к тому моменту уже не являлась ни фактическим, ни юридическим владельцем, а помещение занимают арендаторы, передает NUR.KZ.

Отметим, что это помещение ранее стало одним из предметов судебных споров семьи алматинского стрелка с банком. Дело в том, что ТОО, принадлежащее Д.И., получило два займа на общую сумму в 102 млн тенге с отсрочкой платежа, а под залог были приняты нежилое помещение, земельный участок и жилой дом, где впоследствии и произошла трагедия.

Нежилое помещение в 2017 году перешло в собственность банка, но зарегистрировать свои права на него банк смог только в 2021 году. Недавно банк подал иск "о понуждении устранить препятствия в пользовании нежилым помещением с земельным участком", говорится на странице Facebook Бостандыкского районного суда, где рассматривалось дело.

Сегодня, 3 ноября 2021 года, суд вынес решение, согласно которому банку отказано в удовлетворении иска.

"Истец обратился в суд, мотивируя иск тем, что на основании вступивших в законную судебных актов о взыскании суммы задолженности с двух ТОО, Д.И. и Д.А., банк признан победителем торгов по реализации залогового имущества в виде нежилого помещения с земельным участком, принадлежащего Д.А.", - рассказали в суде.

Судя по указанному в судебных документах адресу помещения, там находится салон красоты.

Между тем право собственности на объект недвижимости банк зарегистрировал 30 апреля 2021 года. Также в суде выяснилось, что помещение с участком арендуют четыре человека, с которыми заключены договора. Однако иск был подан в отношении Д.А., которая уже не является владельцем этого объекта.

Как сообщили в суде, банк не предоставил доказательства того, что ответчик препятствует пользованию истцом помещения, а также не оспорил договора аренды, которые были заключены на законных основаниях на длительный срок - 12 месяцев.

В результате суд отказал банку в удовлетворении иска, оставив право за каждой из сторон обжаловать решение в вышестоящей инстанции.

Напомним, 20 сентября в микрорайоне Акбулак мужчина открыл стрельбу по полицейским и частному судебному исполнителю, которые пришли исполнить судебное решение о выселении. В результате произошедшего погибли двое полицейских, судебный исполнитель, новый владелец дома и его друг.

Открывшему стрельбу мужчине грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Его супруга объяснила мотивы поступков мужа. По ее словам, банк "обманул их семью и оставил их ни с чем". В банке также прокомментировали ситуацию. Кроме того, суд разъяснил ситуацию с выселением семьи мужчины, объяснив вынесенные судом заочные решения и обжалование торгов.

В начале октября семье алматинского стрелка суд дал отсрочку на выселение из дома. Супруга находящегося под следствием Д. и его дети смогут прожить в доме до середины весны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940302-delo-almatinskogo-strelka-bank-proigral-sud-po-osvobozhdeniyu-pomescheniya-gde-nahodilsya-salon/