Дело Абдыгаппарова в ближайшие дни передадут в прокуратуру

Алмас Абдыгаппаров. Фото: instagram.com/almas_abdygapparov

Заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов рассказал о деле Алмаса Абдыгаппарова. По его словам, через несколько дней оно может быть передано в прокуратуру, передает NUR.KZ.

"Все вы свидетели того, что я и первый руководитель ДП были обвинены супругой Алмаса Абдыгаппарова в совершении тяжких преступлений: вымогательстве, рейдерстве. Уголовное дело находится у нас в производстве, расследование окончено, всем участникам нами объявлено об окончании, материалы переданы на ознакомление.

Потерпевшая сторона ознакомлена, процесс ознакомления не завершен самим подозреваемым. Буквально через несколько дней, я думаю, появится возможность направить это дело надзирающему прокурору для изучения", - заявил Абдрахманов.

Он подчеркнул, что все обвинения в рейдерстве со стороны супруги бизнесмена считает абсурдными и не соответствующими действительности.

"Личной мной готовится материал, есть определенный алгоритм, который нужно соблюдать, после чего будет подан иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации", - сообщил замначальника.

Напомним, в конце июля стало известно, что ресторатора Алмаса Абдыгаппарова подозревают в хищении миллиона долларов. Казахстанские бизнесмены встали на его защиту. Позднее его супруга заявляла о том, что якобы сотрудники полиции требуют от нее 4,5 млн долларов.

Ранее начальник ДП Канат Таймерденов также говорил о том, что готовится иск в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940200-delo-abdygapparova-v-blizhayshie-dni-peredadut-v-prokuraturu/