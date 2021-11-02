Пропавшего карагандинца нашли в реанимации с сильными ожогами, позже он умер

Сергей Мишененко. Фото: instagram.com/rozysk_karagandy_rinakz

В Караганде полицейские нашли без вести пропавшего 47-летнего мужчину, которого искала мать. Он находился в реанимации одной из больниц, где позже скончался, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

47-летний Сергей Мишененко пропал без вести 21 октября. Через 5 дней в полицию с заявлением об исчезновении сына обратилась его 66-летняя мать.

Женщина сообщила, что он ушел из дома и вот уже несколько дней о нем нет никаких вестей.

Полицейские зарегистрировали заявление и приступили к поискам пропавшего.

26 октября они пригласили заявительницу для опознания мужчины, который находился в реанимации областного медицинского центра имени Макажанова.

Женщина узнала в пациенте своего сына. Как оказалось, он был доставлен в медучреждение с сильными ожогами.

"31 октября мужчина, не приходя в сознание, скончался в реанимации. Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Проводятся мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940175-propavshego-karagandintsa-nashli-v-reanimatsii-s-silnymi-ozhogami-pozzhe-on-umer/