Казахстанцы связали вопросы в переписи населения с конспирологией

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В соцсетях появилась информация о том, что вопросы о жилье, включенные в перепись населения, нужны властям для того, чтобы в стране было проще ввести режим ЧП и принудительно эвакуировать людей в неизвестном направлении. Почему это неправда, объяснили специалисты StopFake.kz.

Теорию о принудительной эвакуации на распространяемом видео озвучивает известная антипрививочница и поклонница теорий заговора Алина Лушавина. Ранее фактчекеры уже опровергали ее утверждения.

На этот раз она заявила, что в этом году перепись населения якобы проходит сразу в нескольких странах, и, более того, в нее везде включены вопросы о жилье. По мнению Лушавиной, это является одним из главных доказательств того, что некое мировое правительство намеревается лишить граждан собственности.

На самом же деле, как считают фактчекеры, всему этому есть более простое и логичное объяснение.

"Перепись населения в разных странах, как правило, проводят раз в десять лет. Именно поэтому нередко случается так, что в некоторых государствах она проходит одновременно. Подробные данные о переписи населения во всех странах мира можно найти на сайте ООН. Из них следует, что в 2021 году перепись проходит далеко не везде.

Вопросы о жилье необходимы для того, чтобы государство располагало достаточным объемом данных для более точного планирования и помощи определенным слоям населения. К примеру, на основании данных переписи запускаются льготные ипотечные программы, строятся новые жилые комплексы и прочее", – пояснили специалисты.

Такие вопросы, с их слов, включены в анкеты для переписи населения во многих странах. О жилье спрашивают жителей Австралии, Чехии, Великобритании и других государств.

При этом фактчекеры отметили, что вопросы о собственных или арендуемых домах и квартирах появились в анкетах не в этом году, а были включены в них и во время предыдущих переписей населения. Например, на сайте Eurostat можно найти статданные о жилье граждан Европейского союза за 1991, 2001 и 2011 годы.

"Очевидно, что после сбора этой информации людей из домов не выселяли и никакой масштабной эвакуации не проводилось", – подчеркнули специалисты.

Сама же идея о выселении людей и лишении их права собственности, по словам специалистов, основана на конспирологической теории о новом мировом порядке. Ее последователи считают, что ООН в скором будущем хочет лишить людей всей собственности, упразднить институт семьи, запретить родителям воспитывать собственных детей, отменить суверенитеты всех стран мира, упразднить валюты и создать единый мировой банк.

"Тем не менее, некоторые казахстанцы продолжают верить в подобный заговор мирового правительства и активно распространяют дезинформацию. Чаще всего в Сети появляются вбросы о том, что школьников будут эвакуировать прямо с уроков, не сообщая при этом родителям местонахождение их детей", – указали разоблачители фейков.

Из всего этого фактчекеры сделали вывод, что слухам о том, что перепись населения призвана лишить людей жилья, доверять не стоит. Они основаны на уже развенчанной конспирологической теории и не имеют никаких подтверждений.

Напомним, что со вчерашнего дня начался контрольный обход в рамках переписи населения. Он проводится с целью проверки полноты учета населения и достоверности качества данных, и продлится до 8 ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940161-kazahstantsy-svyazali-voprosy-v-perepisi-naseleniya-s-konspirologiey/