Гвардейцы поймали особо опасного преступника в Парке Президента в Нур-Султане

Нацгвардейцы. Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

23 октября во время несения службы дежурный по войсковым нарядам лейтенант Айбек Слямханов принял ориентировку от полиции на гражданина 1992 года рождения, находящегося в международном розыске, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Согласно полученным данным, особо опасный преступник скрылся от опергруппы в Президентском парке. Отмечается, что он был вооружен. Ориентировку передали начальнику патрульной группы сержанту Бекжану Даулетбай и ближайшим войсковым нарядам.

Около 16:30 наряд в составе начальника – рядового Мираса Мухтар и патрульных Ерсултана Акжол и Жандоса Кенбай заметил подходящего под описание человека, убегающего от сотрудников полиции.

Гвардейцы поспешили за ним и, воспользовавшись растерянностью подозреваемого, задержали преступника с применением приемов рукопашного боя и специальных средств.

Выяснилось, что задержанного разыскивали с июля текущего года за убийство и незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статьи 99 и 287 УК РК).

Приказом министра внутренних дел военнослужащих воинской части 5573 Нацгвардии наградили медалью "За внесенный вклад в обеспечение правопорядка" за задержание особо опасного преступника, находившегося в международном розыске.

Награждение. Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Награду от имени главы ведомства вручил заместитель главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майор Алибек Сералиев.

Нацгвардеец. Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940043-gvardeytsy-poymali-osobo-opasnogo-prestupnika-v-parke-prezidenta-v-nur-sultane/