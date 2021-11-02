"Технология, от которой уже африканские страны отказываются": вода в Атырау оказалась опасной для здоровья

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Проверяющие из Антикора заявили: методы очистки воды в Атырау настолько устарели, что она стала опасной для местных жителей. Нарушения были выявлены во время посещения "Атырау су арнасы".

Как передает телеканал "Астана", проблему обсудили на площадке филиала партии "Nur Otan" наряду с другими актуальными вопросами экологии региона.

"Меня дико разочаровало, что до сих пор станция советского периода, где используется технология, от которой уже африканские страны отказываются. Это технология двойного хлорирования, когда на стадии водозабора хлорируют воду и после фильтровой очистки.

Это приводит к росту онкозаболеваний, так как при первичном заборе в воде есть содержание органики, а при соединении с хлором он образует канцерогенные вещества", - сообщил замглавы республиканской специальной мониторинговой группы АПК РК Болат Касымов.

Сообщается, что с начала года в Атырау зарегистрировали уже 152 случая загрязнения атмосферы сероводородом. 4 раза уровень загрязнения доходил до экстремальных значений.

Ответственны за это, по данным телеканала, пригородные предприятия, мусорные полигоны и испарения с полей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940028-tehnologiya-ot-kotoroy-uzhe-afrikanskie-strany-otkazyvayutsya-voda-v-atyrau-okazalas-opasnoy-dlya-zdorovya/